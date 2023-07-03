Из областного бюджета будет направлено 6,4 млн рублей для оснащения Кировской спортивной школы

Глава региона Андрей Чибис подписал постановление, которое предусматривает выделение средств на подготовку хоккеистов в Кировске.

Из областного бюджета администрации Кировска будет выделено 6,4 млн рублей для финансирования подготовки спортивного резерва по виду спорта «Хоккей» в соответствии с федеральными стандартами. Финансовая поддержка реализуется в рамках соглашения между правительством Мурманской области и градообразующим предприятием ПАО «ФосАгро».

За счёт субсидии спортивная школа будет обеспечена спортивным оборудованием, инвентарем, экипировкой в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

Как сообщает региональное Министерство спорт с 2020 года между правительством Мурманской области и ПАО «ФосАгро» осуществляется сотрудничество, в рамках которого оказывается финансовая поддержка спортивной школе Кировска.

Фото: https://gov-murman.ru