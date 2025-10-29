Из областного бюджета выделили 1,3 млрд рублей на оплату лечения детей, пенсионеров и тех, кто особенно нуждается в поддержке

Из регионального бюджета выделены 1,3 млрд рублей на уплату до конца 2025 года страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Мурманской области, в том числе детей и пенсионеров. Об этом в рамках общения с медицинскими работниками, состоявшегося вчера в рамках церемонии награждения участников конкурсов «Лучший врач» и «Народный врач», сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Я подписал постановление о выделении из бюджета 1,3 млрд рублей на оплату оказания медицинской помощи неработающим северянам – детям и старшему поколению, кто особенно нуждается в поддержке. Эти деньги поддержат систему здравоохранения», – отметил Андрей Чибис.

Средства будут направлены на своевременное финансирование системы здравоохранения и обеспечения граждан, проживающих в Мурманской области, медицинской помощью за счёт средств обязательного медицинского страхования. Это необходимо, чтобы все северяне могли вовремя получать медицинскую помощь, независимо от возраста, статуса и места проживания.