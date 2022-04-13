Из областного бюджета выделят больше средств на гранты вузам на программы дополнительного образования: в 2022 году это 2,8 млн рублей

Увеличена сумма средств, направляемых из областного бюджета на предоставление субсидий вузам на реализацию дополнительных общеобразовательных программ: в 2022 году это 2,8 млн рублей. Документ о внесении изменений в действующее постановление правительства Мурманской области подписал губернатор Андрей Чибис.

Субсидии в форме гранта могут получить некоммерческие организации высшего образования на оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ социально-педагогической направленности для одарённых детей. Подробности на сайте регионального Министерства образования и науки по ссылке.

Бюджетные ассигнования предоставляются в рамках государственной программы «Образование и наука».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, ожидается, что мера поддержки способствует повышению результатов обучающихся Мурманской области, участвующих в различных этапах всероссийской олимпиады школьников.