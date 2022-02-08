Из областного бюджета выделят субсидию на капремонт домов, работы в которых должны быть проведены по решению суда

Из бюджета Мурманской области выделят субсидию на капремонт домов, работы в которых должны быть проведены по решению суда. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства региона Алексей Грачиков.

«До того, как в Мурманской области был создан Фонд капитального ремонта и жители начали оплачивать взносы на капремонт своих многоквартирных домов, в некоторых муниципалитетах региона действовали местные программы капитального ремонта. Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации объекты, включенные в такие программы, должны быть приведены в порядок за счет федерального, областного и местного бюджетов. Деньги собственников из фонда капремонта на эти дома тратить нельзя», – отметил Алексей Грачиков.

Как сообщает региональное Министерство строительства, собственники помещений в таких домах имеют на руках решения суда, по которым работы по капитальному ремонту должны провести местные администрации. Субсидии муниципалитетам на данные работы будут предоставлены из средств областного бюджета. В 2022 году в областном бюджете на эти цели предусмотрено 30 млн рублей.