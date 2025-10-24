Из первых уст: Андрей Чибис ответил на вопросы журналистов иностранных СМИ и представил им потенциал Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, губернатор Андрей Чибис ответил на вопросы журналистов иностранных СМИ – участников пресс-тура в Мурманскую область. В составе делегации – сотрудники представительств иностранных СМИ, расположенных в Москве, аккредитованные при МИД России: корреспонденты телевидения, печатных изданий и электронных медиа из Казахстана, Венесуэлы, Беларуси, Азербайджана, Вьетнама, ОАЭ и КНР.

Трёхдневная поездка журналистов иностранных СМИ входит в серию пресс-туров, организуемых МИД России в рамках мероприятий, посвящённых 80-летию Победы. Программа поездки включает посещение культурных и мемориальных объектов, а также объектов, раскрывающих экономический и инвестиционный потенциал региона.

Приветствуя участников, Андрей Чибис отметил, что сегодня Мурманская область отмечает 81-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, и подчеркнул, что регион и тогда, и сейчас обладает высоким стратегическим значением для страны и всего мира.

«Арктика определяет глобальную повестку, а Мурманская область – флагман развития и важнейший форпост для России на северных рубежах. У нас реализуются мощные инфраструктурные проекты, Мурманск – самый большой город за Полярным кругом, базовый порт для Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора – важнейшее конкурентное преимущество России. У нас расположен уникальный атомный ледокольный флот, Северный флот. Поручения по развитию макрорегиона во всех направлениях дал Президент России Владимир Владимирович Путин, создана специальная комиссия Госсовета, которую мне поручено возглавить. Команда региона работает по стратегии «На Севере – жить!», которая предусматривает комплексный подход», – отметил губернатор, презентуя регион журналистам.

Андрей Чибис подчеркнул, что за последние несколько лет в Мурманской области построен новый порт на западном берегу Кольского залива, туда провели железную дорогу с мостовым сооружением; идёт реализация проекта газификации. Важный блок – модернизация образования и подготовка востребованных специалистов для арктических проектов. В том числе создаётся кампус мирового уровня на базе Мурманского арктического университета, обновляют образовательную инфраструктуру на всех уровнях, внедряют систему ранней профориентации во взаимодействии с крупными компаниями, которые становятся индустриальными партнерами образовательных учреждений. Мурманская область поддерживает продуктивное взаимодействие с иностранными компаниями, налажено партнёрство с Китаем, Республикой Беларусь, Турцией, Индией, Вьетнамом, Казахстаном и другими странами.

Корреспондент Белорусской национальной государственной телерадиокомпании попросила рассказать о ключевых направлениях сотрудничества с Республикой Беларусь.

«Мы активно развиваем отправку грузов через наш порт, прежде всего это удобрения, динамика растёт. Одна из тем дальнейшего сотрудничества – строительство совместного терминала для этого. Это безопасный порт для отправки грузов, у нас самый быстрый, прямой выход в Мировой океан. Уже подписано соглашение, создано юрлицо, привлечен большой объём инвестиций. Продолжаем обеспечение необходимой провозной способности железной дороги, в этом контексте мы поддержаны президентом. Второе серьёзное направление – всё, что касается техники. В том числе общественный транспорт, уборочная техника. Наши добывающие компании используют технику «БелАЗа», открыт серьёзный сервисный центр, в филиале МАУ в Апатитах готовят специалистов. Популярны продукты питания из Беларуси», – сказал губернатор, и отметил растущее сотрудничество в сферах туризма и образования, проведение совместных мероприятий.

Вопрос корреспондента информационного агентства «Синьхуа» из КНР был посвящён совместным проектам по развитию Арктики с компаниями из Китая. Андрей Чибис подчеркнул, что главное – логистика.

«Недавно заключили соответствующее соглашение с одной из крупнейших компаний «New New Shipping Line» о развитии контейнерных перевозок, активизируем работу. С точки зрения транзита грузов это точно выгодно нашим китайским партнёрам. Также всё, что касается грузоперевозок по Северному морскому пути взаимно интересно с точки зрения геополитических перспектив, потенциальных рисков. Потенциально есть тема возможного совместного проекта по судостроению, в том числе специальных транспортных судов для СМП. По этим направлениям предметно работаем», – сообщил губернатор.

Отвечая на вопрос корреспондента телеканала «Аль-Машхад» из Объединенных Арабских Эмиратов, губернатор акцентировал тему туризма. Андрей Чибис отметил, что Мурманск – это самая близкая Арктика: всего 2,5 часа до Москвы и 1,5 – до Санкт-Петербурга, а в прошлом году регион установил рекорд по количеству туристов - 761 тысяча гостей.

«Со всеми странами, представители которых здесь сегодня присутствуют, мы развиваем или открыты к развитию туристических проектов. Мурманская область с этой точки зрения – одно из интереснейших направлений, и к нам уже традиционно приезжает большое количество китайских гостей – и за северным сиянием, и летом. Мы видим динамику роста интереса. Мы приглашаем всех друзей и партнеров побывать у нас. В том числе мы работаем и с представителями ведомств и туроператоров ОАЭ в этом перспективном направлении», – отметил губернатор.

Представители делегации поделились с губернатором впечатлениями от города и региона. Их резюмировал заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Максим Бурляй, поблагодарив главу региона и северян за гостеприимный прием.

«Здесь восхищает всё – и экономический потенциал города и региона, и туристический потенциал, культура, традиции. Но прежде всего, выражу наше общее мнение – восхитили люди. Искренние, болеют за своё дело, гордятся своим регионом, городом, своей землей. Большая гордость за Мурманск и за нашу страну», – сказал Максим Бурляй.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555783/#&gid=1&pid=33