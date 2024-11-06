Из первых уст: мурманские журналисты посетили торговый порт

Сегодня в Мурманском морском торговом порту побывали 16 журналистов ведущих изданий региона.

Встреча состояла из нескольких блоков: с экскурсии по территориям первого и второго грузовых районов, знакомства со спецификой работы, осмотра техники, которая работает в порту. Об этом рассказал директор по производству Андрей Ризниченко.

После экскурсии состоялась пресс-конференция исполнительного директора Павла Олейника. Павел Павлович ответил на вопросы о планах развития порта, текущей работе и поиске альтернативных грузов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457257622%2Fwall-149919532_4315