Мурманская область. Арктика (16+)06.11.24 16:10
Из первых уст: мурманские журналисты посетили торговый порт
Сегодня в Мурманском морском торговом порту побывали 16 журналистов ведущих изданий региона.
Встреча состояла из нескольких блоков: с экскурсии по территориям первого и второго грузовых районов, знакомства со спецификой работы, осмотра техники, которая работает в порту. Об этом рассказал директор по производству Андрей Ризниченко.
После экскурсии состоялась пресс-конференция исполнительного директора Павла Олейника. Павел Павлович ответил на вопросы о планах развития порта, текущей работе и поиске альтернативных грузов.
Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457257622%2Fwall-149919532_4315
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