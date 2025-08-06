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Мурманская область. Арктика (16+)06.08.25 08:45

Из первых уст: о скульптурах арктических животных Мурманска

Мурманский областной художественный музей 9 августа в 17.00 приглашает на встречу с Кириллом Бобровым.

Приглашаются практикующие гиды Мурманска и все, интересующиеся историей города и его обликом, а также искусством и всех-всех желающих принять участие в обсуждении исследовательской работы семьи Бобровых «Атрибуция скульптур арктических животных города Мурманска».

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, Кирилл Бобров - участник команды авторов проекта поделится с участниками встречи, как проходила его исследовательская работа, что удалось обнаружить, продемонстрирует редкие фотоматериалы и, конечно, расскажет об авторах некоторых скульптур арктических животных города Мурманска.

Отметим, работа семьи Бобровых «Атрибуция скульптур арктических животных города Мурманска» была опубликована в материалах Всероссийской историко-краеведческой конференции «Шестнадцатые феодоритовские чтения. Человек в истории севера».

Вход свободный. (12+)

 

 

Фото (Николай ГЕРНЕТ): https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457271516%2Fwall-11742142_25209

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