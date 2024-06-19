Из почти 50 выпускников - 14 отличников

17 июня в торжественной обстановке вручили дипломы выпускникам Мурманского колледжа искусств. Выпускников чествовали на сцене Мурманской областной филармонии.

Как сообщает vk.com/murmanculture, звёздный курс, в числе которого обладатели премии губернатора Мурманской области и премии за особые заслуги в области культуры, лауреаты всероссийских и международных творческих конкурсов, подготовил яркую концертную программу для гостей вечера.

«Многие из ребят после выпуска планируют остаться в регионе и работать в наших школах искусств, музыкальных школах, домах и Дворцах культуры - и даже родном колледже искусств. Особенно приятно, что среди выпускников есть продолжатели семейного дела, представители культурных династий Мурманской области. Все выпускники такие разные, каждый талантлив по-своему. Но объединяет их навсегда запечатанная в сердцах любовь к искусству, к творчеству и родному Кольскому Заполярью!», - отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457279405%2Fwall-139605315_27181