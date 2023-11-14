Из поступивших в Центр поддержки семей участников СВО 15 тысяч вопросов уже решено 99,2%

Вчера на оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Андрей Чибис отметил, что работающий в Мурманской области Центр поддержки участников СВО и их семей за год решил порядка 15 тысяч вопросов.

«За год сотрудникам Центра поступило 15 тысяч вопросов, из них решено 99,2%. Остальные сейчас в работе. Каждый из вопросов решается до момента, пока заявитель не будет удовлетворён результатом отработки. Кроме того, сотрудники Центра провели более 230 очных встреч», – сказал Андрей Чибис и поблагодарил сотрудников органов власти, в том числе в муниципалитетах, за чёткую и оперативную отработку поступающих от участников СВО и их семей вопросов.

Центр поддержки семей мобилизованных северян и участников СВО создан по поручению губернатора Андрея Чибиса на базе учреждений социальной поддержки 1 ноября 2022 года. Его главные задачи – адресное сопровождение семей и оперативная помощь им в решении любых вопросов. Подробнее о работе Центра поддержки доложил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

На данный момент Центр включает два отдела (северный и южный) и функционально охватывает всю область: в муниципалитетах открыто 13 отделений, где напрямую с семьями работают 26 специалистов. В обязанности кураторов входит поддержка постоянного общения с членами семьи, оперативное решение конкретных запросов, а также консультирование по комплексу региональных мер социальной поддержки этой категории северян.

«В настоящее время в регионе осуществляется 29 мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Из них – 9 видов единовременной материальной помощи и 20 мер социальной поддержки», – рассказал Сергей Мякишев.

Глава ведомства напомнил, что контактные данные Центра и вся актуальная информация о региональных мерах соцподдержки размещена на сайте министерства труда и социального развития Мурманской области.

За 12 месяцев работы Центром получено 15029 обращений, из которых уже решено 14920 вопросов. Большая часть из них касается обеспечения участников СВО, занятости и образования, финансовой поддержки, медицинской помощи, решения бытовых и жилищных проблем. Итогом работы и снятие вопроса с контроля является обратная связь с членом семьи с подтверждением удовлетворенности его результатом. Для этого на каждую семью куратором формируется социальный паспорт, в котором содержатся все необходимые данные о участнике СВО и членах его семьи, а также информация о вопросах, по которым семья обратилась в Центр в течение года. Такой подход позволяет более оперативно контролировать ситуацию, следить за сроками и полнотой решения каждого вопроса.

Некоторые вопросы, возникавшие в ходе прямого общения с гражданами, стали причиной расширения комплекса мер поддержки семей участников СВО. Так, например, с учётом поступивших предложений в регионе введено предоставление путёвок детям в лагеря дневного пребывания и в загородные оздоровительные лагеря, благодаря чему за год смогли отдохнуть 754 ребёнка.

Кроме того, членам семей участников СВО предоставляется бесплатная юридическая помощь и психологическая поддержка.

«За год работы между Центром и координаторами от муниципалитетов, исполнительных органов Мурманской области и федеральных структур сложилась настоящая команда. При этом качество и оперативность этой работы не снижается», – подчеркнул глава ведомства.

Для более оперативного взаимодействия с близкими мобилизованных северян и участников СВО созданы чаты с кураторами, в которых состоит около 3 тысяч человек. Также регулярно проводятся личные встречи с членами семей, куда приглашаются представители всех уровней власти, различных учреждений и организаций в соответствии с пожеланиями участников. В этом году организовано 230 таких встреч. Все вопросы, поступающие в чатах и на личных встречах, кураторы берут на контроль и отрабатывают в установленном порядке.

«Между кураторами и их подопечными сложились доверительные отношения, многие семьи искренне благодарят специалистов за их работу. В свою очередь хочу поблагодарить организации за предоставленную возможность семьям посещать концерты, экскурсии, выставки, мастер-классы. Отдельное спасибо медицинскому центру «Белая Роза», где за 4 месяца медицинское обследование прошли 150 женщин», – отметил министр.

Также в рамках реализации регионального стратегического плана «На Севере – жить» запланировано обновление 9 отделений Центра. На данный момент ремонтные работы выполнены в отделениях в Ковдоре, Кандалакше, Никеле, Кировске, Мончегорске, Оленегорске и Ревде.

Обновление отделений в Апатитах и Коле планируется завершить до конца этого года.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, в завершении доклада Сергей Мякишев подчеркнул, что работа в данном направлении продолжается, а вопросы и темы, которые поднимаются членами семей участников СВО, остаются приоритетом для регионального правительства.

Глава региона Андрей Чибис также напомнил, что в мае в Мурманской области был открыт филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Он создан по поручению Президента России Владимира Путина. Губернатор подчеркнул, что фонд и центр работают в регионе в тесной связке, оказывая всестороннюю поддержку нашим защитникам и их семьям.

- В Мурманской области власть уделяет этой теме особое внимание, - сказал председатель Думы, региональный координатор рабочей группы по вопросам СВО Сергей Дубовой. - Неоднократно бывал в этом центре, и, на мой взгляд, имеет большое значение, что благодаря его работе у нас есть постоянная обратная связь с семьями участников специальной военной операции, мы можем оперативно реагировать на их запросы и просьбы, в том числе внося изменения в региональное законодательство.

Например, именно в ответ на запросы семей участников СВО в Мурманской области появились такие меры поддержки, как ежемесячная выплата на питание студентам негосударственных организаций, осуществляющих деятельность по программам специального профессионального образования; ежемесячная выплата студентам колледжей и вузов региона, а также совершеннолетним членам семей участников СВО, проживающим в общежитиях; ежемесячная выплата на оплату проезда к месту проживания и обратно студентам заполярных колледжей и вузов.

- Всего же в Мурманской области действуют 29 видов поддержки семей участников специальной военной операции, из них – 9 видов единовременной денежной помощи и 20 мер социальной поддержки. И этот перечень постоянно расширяется, - подчеркнул депутат.

Фото: https://gov-murman.ru