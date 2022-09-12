Из распределяемых 45 депутатских мандатов северяне 11 сентября отдали 44 мандата кандидатам от партии «Единая Россия»

11 сентября в Мурманской области состоялись выборы в представительные органы двух муниципальных образований – Ковдорский округ и Видяево, а также дополнительные выборы представительных органов в Мурманске, Североморске, Апатитах, Кировске, Оленегорске, Печенгском округе, Кольском районе и Молочном.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, из распределяемых 45 мандатов северяне отдали 44 мандата кандидатам от партии «Единая Россия». Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Благодарю жителей региона за активную гражданскую позицию и участие в выборе людей, которые будут отстаивать их интересы. Коллегам желаю плодотворной работы. Становясь депутатами, необходимо ежедневно оправдывать доверие, оказанное вам жителями нашей области. Важно исполнять не только взятые на себя предвыборные обещания, но и в постоянном режиме быть с северянами в диалоге», – подчеркнул губернатор.

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