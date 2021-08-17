Из резервного фонда правительства Мурманской области выделено 16,8 млн рублей на переселение граждан из сгоревшего дома в Кандалакше. Соответствующее постановление подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Пожар в доме 11 на улице Спекова в Кандалакше случился 6 февраля. Полностью выгорело два подъезда из четырёх. Один человек погиб, 30 остались без крова и имущества. На выделенные средства им будет приобретено жильё на вторичном рынке обшей площадью 628,5 кв. метров.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сразу после пожара на оказание материальной помощи пострадавшим от из резервного фонда правительства Мурманской области бюджету Кандалакшского района было перечислено более 3,5 млн рублей.