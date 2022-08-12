Из Североморска учебный корабль «Смольный» отправится по трассе Северного морского пути на восток и завершит свой поход на Тихоокеанском флоте

11 августа в главную базу Северного флота – город Североморск - прибыл учебный корабль Балтийского флота «Смольный». На его борту помимо экипажа находятся более 180 курсантов 2-го и 4-го курсов Санкт-Петербургского Военно-морского института, которые проходят морскую практику, и преподавательский состав.

На причале учебный корабль встретили временно исполняющий обязанности заместителя командующего Северным флотом контр-адмирал Павел Шульга и заместитель командующего флотом по военно-политической работе Игорь Курочкин. Швартовка балтийцев проходила под аккомпанемент военного оркестра Северного флота.

Митинг с приветственным словом заместителя командующего СФ по военно-политической работе состоялся на астрономической палубе корабля. Контр-адмирал Игорь Курочкин объявил курсантам их план пребывания на Северном флоте, главными пунктами которого станут посещение мемориалов воинам-североморцам и музеев, высказал пожелания по поведению военнослужащих в городе, соблюдению воинской дисциплины и вежливости, а также вручил памятные подарки лучшим курсантам.

Учебный поход курсантов пройдёт по трассе Северного морского пути на восток и завершится на Тихоокеанском флоте.

Месяцем ранее учебный корабль «Смольный», так же с группой курсантов, заходил в Североморск, а затем вернулся в Кронштадт накануне Дня Военно-морского флота России, совершив переход вдоль Скандинавского полуострова через Балтийское, Северное, Норвежское и Баренцево моря.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12432821@egNews