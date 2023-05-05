Из Североморска в Баренцево море отправится экспериментальная экспедиция на самодельном карбасе

Как сообщает администрация ЗАТО г.Североморск, на карбасе будет совершена экспериментальная экспедиция. Команда из 4 человек пройдёт из Североморска в Баренцево море, высадится в Малой Волоковой губе и осуществит волок карбаса в Большую Волоковую губу Кольского залива.

Спуск на воду карбаса, классической парусной лодки Мурманского берега конца XIX - первой половины XX веков, построенной нашим земляком Игорем Логиновым, состоится 8 мая в бухте Ваенга, морской клуб «Калипсо».

Как сообщает администрация ЗАТО г.Североморск, на карбасе будет совершена экспериментальная экспедиция. Команда из 4 человек пройдёт из Североморска в Баренцево море, высадится в Малой Волоковой губе и осуществит волок карбаса в Большую Волоковую губу Кольского залива.

В Североморске также планируют создать и обучить команду гребцов, которая будет принимать участие в лодочных регатах Мурманской области, Архангельска и республики Карелия.

Напомним, волоковыми поморы называли заливы, разделенные небольшим участком суши, по которым можно было перетаскивать лодки, сокращая путь или прячась от шторма. При сильном ветре вход в Кольский залив для небольших лодок мог быть опасным.

Фото (Игорь ЛОГИНОВ): https://citysever.ru/novostiq/13716-iz-severomorska-otpravitsya-ekspediciya-na-samodelnom-karbase/