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Мурманская область. Арктика (16+)25.05.22 17:15

Из Североморска в Брест - 28 мая стартует международный профсоюзный автопробег «Бессмертный полк. Герои Севера»

В рамках патриотической акции «Никто не забыт, ничто не забыто» 28 мая в 10.00 с Приморской площади флотской столицы стартует международный профсоюзный автопробег «Бессмертный полк. Герои Севера» по маршруту Североморск – город Брест».

25 мая председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев встретился с участниками автопробега и его организатором, руководителем военного профсоюза Северного флота Сергеем Кошкаревым.

Евгений Алексеев выразил благодарность участникам автопробега за эту акцию, которая служит патриотическому воспитанию жителей России и Белоруссии.

28 мая с Приморской площади стартуют 16 автомашин – 2 из Полярного, 4 из Мурманска и 10 из Североморска. На каждой автомашине кроме Георгиевской ленты, символики военного профсоюза будут фотопортреты Героев Советского Союза, защитников советского Заполярья. Это Борис Сафонов, Магомед Гаджиев, Анатолий Бредов, Александр Торцев, Михаил Ивченко, Павел Панин, Евгений Францев, Л5еонид Елькин, Петр Сгибнев, Иван Сивко, Борис Сыромятников, Андрей Маркин, Михаил Вербицкий, Илья Катунин, Павел Орлов, Александр Скнарев.

Маршрут протяженностью 2800 километров пройдёт по 6 субъектам Российской Федерации. К автопробегу в Петрозаводске присоединится ещё один экипаж, войдут в колонну машины и в Смоленске из Москвы и Саратова.

Участники акции провезут по маршруту копию Знамени Победы, размером 10х20 метров и гильзу с землей с мемориала Долины Славы.

В Брест автопробег прибудет 5 июня, где состоятся мероприятия по возложению венков и цветов к мемориалам в честь воинов, погибших защищая Родину.

 

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