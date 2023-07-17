«Из сказки в сказку» - проводим летние каникулы активно и весело

23 июля в 12.00 на площадке около Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой состоится игровая программа «Из сказки в сказку» в рамках акции «На Севере лето».

Как пишет vk.com/murmanculture, сотрудники центра чтения «Читай и познавай» приглашают всех желающих совершить увлекательное путешествие в мир сказок. Участников ждёт литературная игротека: загадки-перевертыши, викторины, ребусы, сказочные эстафеты и много интересных игр. При плохой погоде мероприятие пройдет в зале «Счастливое детство».

При плохой погоде мероприятие пройдёт в зале библиотеки «Счастливое детство».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457266577%2Falbum-139605315_00%2Frev