Из Териберки и Туманного в Мурманск гуськом - организованной колонной в 14.00

Сегодня, 4 марта, будет сформирована колонна для организованной проводки из Териберки и Туманного в Мурманск. Отправление состоится в 14 часов из Териберки, км 38+260 (табло переменной информации).

«Мурманскавтодор» просит водителей учесть неблагоприятные погодные условия и воздержаться от дальних поездок, не вызванных острой необходимостью. Рекомендуется уточнять дорожную обстановку и состояние трасс на сайте www.madroad.ru, а также не совершать поездки по закрытым для проезда автодорогам Мурманской области. Это позволит дорожникам эффективнее вести работу и убережёт от создания экстремальных ситуаций.

Оперативную информацию о состоянии региональных автодорог можно узнать: в диспетчерской службе «Мурманскавтодора» круглосуточно по телефону (8152) 214-070; в Яндекс.Картах; в картах 2ГИС.

По вопросам, связанным с содержанием федеральных дорог, следует обращаться в диспетчерскую службу по телефону (8152) 56-78-87. Также можно отправлять фото или текст на номер +7 (921) 178-61-27 (WhatsApp, не для звонков), сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.