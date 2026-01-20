Из Териберки в аэропорт Мурманска теперь можно доехать без пересадок на автобусе

С 21 января по поручению губернатора Андрея Чибиса будет запущен новый автобусный маршрут №241Э «Мурманск (ж/д вокзал) - Аэропорт - Териберка». Теперь гости Териберки смогут добираться в аэропорт и из него напрямую, без заезда и пересадки в Мурманске.

Облуживание будет осуществляться автобусами большого класса по регулируемым тарифам, при необходимости – в сопровождении специальной дорожной техники. В зависимости от дорожных условий время в пути составит около 4-5 часов.

Рейсы будут выполняться ежедневно.

Выезд из Мурманска (от железнодорожного вокзала) запланирован в 9.00, от аэропорта в 10.15, прибытие в Териберку – 13.30.

В обратном направлении автобус отправится из Териберки в 16.30. Ориентировочное время прибытия в аэропорт Мурманск – 19.30, на Привокзальную площадь в Мурманске – 20.00.

Остановочные пункты маршрута: Привокзальная площадь (Мурманск); Фадеев Ручей (Мурманск); Кола; Музей Авиации (Мурмаши); аэропорт Мурманск; 49 км; Териберка; Лодейное.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, разовая полная стоимость проезда от Привокзальной площади до Лодейного будет составлять 776 рублей. Информацию о стоимости проезда с промежуточных остановочных пунктов можно уточнить в автокассе Мурманского автовокзала по телефону (8152) 45-48-84.

Билеты можно приобрести в автокассе (г. Мурманск, ул. Привокзальная, 2), а также у водителя автобуса.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560772/#&gid=1&pid=1