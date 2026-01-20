Из Териберки в аэропорт Мурманска теперь можно доехать без пересадок на автобусеИтоги-2025: грузооборот порта Мурманск сократился на 9,8%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)20.01.26 15:30

Из Териберки в аэропорт Мурманска теперь можно доехать без пересадок на автобусе

С 21 января по поручению губернатора Андрея Чибиса будет запущен новый автобусный маршрут №241Э «Мурманск (ж/д вокзал) - Аэропорт - Териберка». Теперь гости Териберки смогут добираться в аэропорт и из него напрямую, без заезда и пересадки в Мурманске.

Облуживание будет осуществляться автобусами большого класса по регулируемым тарифам, при необходимости – в сопровождении специальной дорожной техники. В зависимости от дорожных условий время в пути составит около 4-5 часов.

Рейсы будут выполняться ежедневно.

Выезд из Мурманска (от железнодорожного вокзала) запланирован в 9.00, от аэропорта в 10.15, прибытие в Териберку – 13.30.

В обратном направлении автобус отправится из Териберки в 16.30. Ориентировочное время прибытия в аэропорт Мурманск – 19.30, на Привокзальную площадь в Мурманске – 20.00.

Остановочные пункты маршрута: Привокзальная площадь (Мурманск); Фадеев Ручей (Мурманск); Кола; Музей Авиации (Мурмаши); аэропорт Мурманск; 49 км; Териберка; Лодейное.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, разовая полная стоимость проезда от Привокзальной площади до Лодейного будет составлять 776 рублей. Информацию о стоимости проезда с промежуточных остановочных пунктов можно уточнить в автокассе Мурманского автовокзала по телефону (8152) 45-48-84.

Билеты можно приобрести в автокассе (г. Мурманск, ул. Привокзальная, 2), а также у водителя автобуса.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560772/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Братских народов союз вековой»*, или Амбициозный проект определяет будущее коренного малочисленного населения Арктической зоны
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Наталья
17.01.26 11:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста, переехала в Мурманскую область за мужем-военнослужащим, устроилась на работу в поликлинику, являюсь медицинской сестрой. Снимаю квартиру рядом с работой. Могу ли я
Комментарий к новости:С этого года в Мурманской области меняют условия компенсационных выплат за аренду жилья отдельным категориям медицинских работников
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Мой любимый папа». Художественный сериал, 6 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Из офиса — в цех, из найма — в бизнес: более трети мурманчан рассматривают возможность смены профессиональной деятельности-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,03 рубля, доллар вырос почти на 7 копеек-PRO Энергетику (18+)На площадке Кольской АЭС-2 в 2026 году планируется начать подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)На оперативном совещании рассмотрели итоги отработки обращений граждан и поручений губернатора-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»