«Из точки в точку»: при поддержке Кольской АЭС прошёл юбилейный лыжный марафон «Кандалакша-Полярные Зори»

В минувшие выходные на территории Полярнозоринского и Кандалакшского районов состоялся классический V лыжный марафон формата «из точки в точку». Массовый спортивный праздник собрал 274 спортсмена из различных регионов России и Белоруссии, представляющих 86 населённых пунктов.

На протяжении шести часов участники преодолевали дистанцию длиной 51 км. Среди них – чемпион лыжного марафона в Италии «Марчалонга-2022» Ермил Вокуев, серебряный призёр зимней Универсиады 2013 в Италии Ольга Царева, трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи Максим Вылегжанин и другие знаменитые лыжники страны.

Для гостей и участников праздника были организованы горячее питание, шоу барабанов и мастер-класс по подготовке лыж от сервис-группы сборной России по лыжным гонкам, который собрал большое количество зрителей.

Призовые места в личном и командном зачётах распределились следующим образом. Лидером марафона стала команда «Русская зима», состоящая из одиннадцати чемпионов России и мира. Второе место заняла команда «DOUBLE CLUB», а третье – спортсмены из города Полярные Зори.

Победителями в личном мужском первенстве стали:

1 место - Ермил Вокуев (Сыктывкар), его время 2:10:02;

2 место - Александр Гребенько (Мурманск), финишировал за 2:11:28;

3 место - Андрей Краснов (Санкт-Петербург), с результатом 2:12:28.

У женщин лучшие результаты показали гости из республики Коми:

1 место - Милена Габушева (Сыктывкар), она преодолела дистанцию за 2:34:07;

2 место - Анастасия Власова (Сыктывкар), ее время 2:35:20;

3 место - Ольга Царева (Сыктывкар), финишировала за 2:43:52.

«Спорт – это основа корпоративной культуры Кольской АЭС. Мы проводим разнообразные спортивные мероприятия, вдохновляя сотрудников и жителей города на участие в них. При нашей поддержке в Полярных Зорях созданы комфортные условия для занятия зимними видами спорта», – отметил заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов. Также он выразил благодарность главным организаторам марафона от Кольской АЭС – Евгению Захарченко и Илье Тютереву, чей профессионализм и преданность делу сделали этот праздник возможным и незабываемым для всех участников и зрителей.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.