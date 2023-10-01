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Мурманская область. Арктика (16+)01.10.23 11:00

Из трёх – одна: определён кандидат на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области

В рамках заседания Совета по экспорту и развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области состоялось голосование по выбору кандидата на замещение должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области.

Члены Совета заслушали выступления трёх кандидатов на должность уполномоченного: начальника управления государственной поддержки предпринимательства Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области Марты Говор, генерального директора ООО «ХОУМФИШ» Оксаны Дубинчиной, генерального директора ООО «Ивекта груп», индивидуального предпринимателя Максима Кукушкина.

После проведения подсчёта голосов кандидатом на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области, который будет направлен на рассмотрение в рамках очередного заседания в Мурманскую областную Думу, избрана Марта Говор.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, главными задачами бизнес-омбудсмена являются защита прав и законных интересов предпринимателей региона, содействие восстановлению их нарушенных прав и законных интересов.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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