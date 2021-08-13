Из Туапсинской больницы выписаны все юные северяне

13 августа все дети из Мурманской области, госпитализированные в Туапсинскую больницу, были выписаны из стационара. Ребята отправились с сопровождающим к месту отдыха в детский лагерь «Юбилейный».

Напомним, с 7 августа после отравления в поезде №226 Мурманск-Адлер под наблюдением врачей в Туапсинской больнице находились 44 ребёнка из Мурманской области.

Фото: https://vlagere.ru/camp/detskiy-lager-yubileynyy/