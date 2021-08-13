Мурманская область. Арктика (16+)13.08.21 15:40
Из Туапсинской больницы выписаны все юные северяне
13 августа все дети из Мурманской области, госпитализированные в Туапсинскую больницу, были выписаны из стационара. Ребята отправились с сопровождающим к месту отдыха в детский лагерь «Юбилейный».
Напомним, с 7 августа после отравления в поезде №226 Мурманск-Адлер под наблюдением врачей в Туапсинской больнице находились 44 ребёнка из Мурманской области.
Фото: https://vlagere.ru/camp/detskiy-lager-yubileynyy/
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