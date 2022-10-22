Из Владивостока до Североморска: учебный корабль «Смольный» прибыл на Северный флот

В главной базе Северного флота – Североморске состоялась встреча учебного корабля «Смольный», с курсантами Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) имени С.О Макарова на борту.

Учебный корабль встретил заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин. Он поздравил курсантов и экипаж с прибытием в главную Северного флота и отметил важность морской практики, в ходе которой курсанты приобретают опыт и необходимые знания флотской профессии.

На борту учебного корабля «Смольный» молодые моряки несли вахты в качестве дублеров вахтенных офицеров и совершенствовали свои знания в корабельной организации.

Из Владивостока до Североморска учебный корабль «Смольный» прошёл по трассе Северного морского пути, заходя при этом в порты на Камчатке и Чукотке. В ледовоопасном районе в проливе Вилькицкого осуществлялась ледовая проводка учебного корабля «Смольный» атомным ледоколом проекта 22220 «Арктика».

Во время арктического перехода курсанты получили опыт действия при неблагоприятных гидрометеорологических условиях при сильном ветре и волнении моря до 6 баллов.

Как сообщает пресс-служба СФ, в Североморске учебный корабль «Смольный» пробудет несколько дней. После пополнения запасов и смены практикантов корабль продолжит учебный поход на Балтику.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12442498@egNews