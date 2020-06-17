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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.20 12:05

Из всех рек и озёр в Кировском и Терском районе отобраны пробы воды

В рамках проверки поступившей информации о возможном загрязнении озёр Канозеро и Умбозеро на место оперативно направлена проверяющая комиссия. Проведён осмотр местности с воздуха и отобраны пробы воды из всех рек и озёр в Кировском и Терском районе.

15 июня в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области поступила информация о том, что в реке Умба появилось белое пятно неизвестного происхождения. Для проверки данного факта на место незамедлительно была направлена оперативная группа Главного управления МЧС России.

Для установления подробностей происшествия, вчера утром над данным участком Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области был организован воздушный облёт, в ходе которого рабочая группа определила, что по водотокам в водосборные площади поступает вода мутно-бирюзового цвета, в результате чего происходит окрашивание водной акватории.

Визуально установлено, что часть акватории Умбозера с западной стороны изменила цвет. На данный момент по распоряжению губернатора Мурманской области, проводится мониторинг ситуации и постоянный отбор проб воды с целью выявить источник загрязнения и предотвратить его дальнейшее распространение.

ФГБУ «ЦЛАТИ по Мурманской области» проводит анализ отобранных образцов. Водоканалу Умбы дано поручение мониторить пробы воды на водозаборах. На данный момент все показатели соответствуют нормативам. Водозабор для Кировска и Апатитов осуществляется из альтернативных источников.

Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области, обеспечение водой населения близлежащих населенных пунктов осуществляется из подземных источников, угрозы жизнеобеспечению населения нет. Ближайший водозабор находится на реке Умба в 115 км ниже по течению.

Как пишет Министерство информационной политики Мурманской области, по результатам осмотра представителями Росприроднадзора будет проведено административное расследование.

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