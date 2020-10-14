Из-за аварии на подстанции в районе улицы Душенова, 8/8 некоторые улицы флотской столицы остались без света

- В результате короткого замыкания вышел из строя магнитный пускатель. В рамках заключенного контракта по содержанию и текущему ремонту наружного освещения к работе незамедлительно приступила аварийная бригада. На сегодняшний день причины установлены, проблемный участок определён, - рассказал директор ГЦ ЖКХ Константин Ухарев. - В настоящее время включение наружного освещения происходит в ручном режиме, поэтому свет на улицах и во дворах зажигается с некоторым отставанием от существующего графика.

- В последнее время участились случаи аварий на объектах уличного освещения. В этой связи в администрации ЗАТО г.Североморск проведён детальный анализ причин и условий, способствующих возникновению аварийных ситуаций, выработан ряд решений, которые предусматривают проведение мероприятий по техническому осмотру, обследованию, инвентаризации, выполнению работ по замене элементов, которые позволят в дальнейшем избежать аварий, - пояснил первый заместитель главы ЗАТО г.Североморск Андрей Федулов.