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Мурманская область. Арктика (16+)21.09.22 22:50

Из-за ЧП на железнодорожном перегоне отправление двух поездов из Мурманска перенесено на 22 сентября

Поезда №285 из Мурманска в Новороссийск и №15 из Мурманска в Москву отправятся по новому расписанию не в среду, а в четверг, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Изменение в расписании произошло после схода пяти вагонов поезда №21 сообщением Мурманск-Санкт-Петербург на перегоне Куна-Ягельный Бор в Мурманской области, произошедшего в среду днём.

«Поезд №285 сообщением Мурманск - Новороссийск будет возвращен в Мурманск, откуда отправится по маршруту в 9.30 22 сентября. Отправление поезда №15 Мурманск - Москва будет перенесено на 9.45 22 сентября», - говорится в сообщении ОЖД.

Как пишет «Интерфакс», для пассажиров этих поездов предусмотрена возможность размещения в поезде или на вокзале. Кроме того, они могут обменять или сдать билеты без дополнительных сборов.

Поезд №22 Санкт-Петербург-Мурманск в настоящее время остановлен на станции Апатитах. Как сообщает ОЖД, далее всех пассажиров доставят до мест назначения автомобильным транспортом.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, сегодня в районе перегона станции Куна и Ягельный бор сошли с рельсов без дальнейшего опрокидывания вагоны поезда №21, следовавшего по направлению Мурманск - Санкт-Петербург. По данным ОЖД, вагоны остались на колёсах. К месту схода были направлены восстановительные поезда.

В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиров пересадили на свободные места в других вагонах.

Проверки в связи со сходом вагонов проводят Мурманская транспортная прокуратура и Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

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