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Мурманская область. Арктика (16+)20.04.21 14:00

Из-за COVID-19 неформального общения с коллегами вне работы стало меньше

Каждый пятый россиянин отказался от посиделок с коллегами после работы из-за пандемии. К такому заключению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором  приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, имеющего работу, из всех округов страны.

Пандемия коронавируса заставила 19% работающих россиян прекратить неформальное общение с коллегами. Из-за опасений подхватить инфекцию в ресторане или в баре опрошенные, ранее регулярно встречавшиеся с сотрудниками после работы, теперь вынуждены избегать участия в неформальных встречах. На такие жертвы женщины идут чаще мужчин (21% против 18%).

Каждый третий (35%) опрошенный, напротив, сообщил, что продолжает, как и в «доковидную» эпоху, неформально общаться с сослуживцами. Судя по комментариям, женщины чаще ходят друг к другу в гости и в рестораны, а мужчины — в бары и спортзал. Чуть больше тех, кто не стал отказываться от дружеских посиделок с сотрудниками, — среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет (37%).

Ещё 2% россиян недавно стали практиковать неформальное общение с коллегами вне работы.

Значительная часть опрошенных (44%) не общалась с коллегами в неформальной обстановке ни до пандемии COVID-19, ни сейчас. Такая позиция наиболее популярна среди респондентов старше 45 лет (49%).

 

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