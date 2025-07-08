Мурманская область. Арктика (16+)08.07.25 16:30
Из-за изменения графика грузопотока в июне грузооборот Мурманского балкерного терминала значительно снизился
В июне Мурманский балкерный терминал (МБТ) перевалил 70,5 тысячи тонн грузов, тогда как за аналогичный период прошлого года объём грузооборота составил 290,2 тысячи тонн.
Как сообщает t.me/terminalmurmansk, по договоренности с грузоотправителем, часть объёма запланированных на отчётный период грузов была перераспределена на III и IV квартал этого года.
Изменение графика грузопотока предоставило терминалу возможность выполнить комплекс ремонтно-восстановительных работ в большем объёме, относительно запланированного на месяц.
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