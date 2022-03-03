Из-за молчаливого попустительства структур ООН, ОБСЕ и других международных организаций на Украине практически сложилась гуманитарная катастрофа

Сегодня на экстренном заседании Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине сделал доклад о гуманитарной катастрофе в Мариуполе начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковника Михаил Мизинцев.

«Причинами экстренного заседания являются уже назревшая гуманитарная катастрофа в Мариуполе — в городе с полумиллионным населением, и назревающая гуманитарная катастрофа в городах Киеве — с населением около 3 млн человек, Харькове — с населением до 1,5 млн, Сумах — с населением до 300 тысяч жителей, а также в ряде других населенных пунктов, - сообщил генерал-полковника Михаил Мизинцев. - Вызывают справедливое возмущение вопиющие случаи террористических действий украинских националистов, обусловленные насильственным удержанием и воспрещением к эвакуации мирного населения и иностранных граждан: из Харькова (3189 граждан Индии, до 2700 — Вьетнама, 202 — гражданина Китая), из города Сумы (576 граждан Индии, 101 гражданин Ганы и 121 — Китая), из Чернигова (9 граждан Индонезии).

Кроме того, в Министерство обороны Российской Федерации обратились представители Великобритании с просьбой об эвакуации 10 своих граждан — семерых из Киева и троих из Мариуполя, которые не могут покинуть блокированные населенные пункты.

Вчера в Харькове нацистами обстреляна группа китайских граждан при попытке самостоятельного выхода на территорию России, два человека получили серьёзные ранения.

Приазовский государственный университет в городе Мариуполе заминирован. Подступы к нему заминированы управляемыми взрывными устройствами.

В этом же городе Мариуполе нацистами задержаны 60 граждан, следовавших к гуманитарному коридору, и насильственно перевезены в 34-ю местную школу, которая также заминирована. Теперь эти террористы используют мирных жителей как живой щит, шантажируя наступающие формирования Донецкой Народной Республики готовностью взорвать школу с заложниками.

В Киеве, Харькове, Сумах, Одессе и Мариуполе, а также ещё не менее чем в двух десятках крупных населенных пунктов нацисты блокируют десятки тысяч граждан Украины и не выпускают их в безопасные места.

Такое катастрофическое положение дел складывается практически на всей территории Украины.

Все указанные факты открыто свидетельствуют о применении киевским режимом запрещенных приёмов ведения боевых действий и нарушении норм международного права. Таким образом, на Украине практически сложилась гуманитарная катастрофа.

В сложившейся обстановке напрашиваются вопросы: «Где базовые принципы ООН по гуманитарному праву? Где соответствующая реакция со стороны мирового сообщества, соответствующих структур ООН, ОБСЕ, других международных организаций? Где роль и место западных стран по принуждению Киева к соблюдению элементарных правил отношения к мирному населению?». К сожалению, ответов на эти вопросы, в первую очередь от тех, кто довел Украину до этого катастрофического состояния, цивилизованный мир до настоящего времени не получил.

Учитывая изложенное, прошу Министерство иностранных дел Российской Федерации экстренно развернуть активную целенаправленную работу на всех международных площадках по организации эффективного воздействия на киевский режим, а также на администрации перечисленных населенных пунктов в том числе и крупных городов по немедленному прекращению противоправных действий в отношении мирного населения, а также граждан иностранных государств. Обеспечить в кратчайшие сроки создание гуманитарных коридоров для вывода через них в безопасные районы всех граждан, которые изъявили на это желание.

Российской стороной при этом уже созданы все необходимые условия для безопасной эвакуации. Мы готовы в любой момент на любом направлении создать соответствующие гуманитарные коридоры.

В Белгородской области на пунктах пропуска Нехотеевка и Суджа уже сегодня с 6 утра в готовности к выезду в Харьков и Сумы для спасения индийских студентов и граждан других иностранных государств находятся 130 комфортабельных автобусов. На пунктах пропуска оборудованы места для временного размещения, отдыха и горячего питания, развернуты мобильные медицинские пункты, создан запас лекарственных препаратов.

Эвакуируемые в дальнейшем будут перевезены в город Белгород с последующей доставкой на родину воздушным транспортом, в том числе самолетами военно-транспортной авиации.

Теперь несколько слов о ходе решения текущих задач.

Всего из зон проведения специальной военной операции эвакуировано более 142,5 тысячи человек, из них 39 тысяч 661 ребёнок, в том числе за сутки — 5 тысяч 486 человек, из них 917 детей. Государственную границу Российской Федерации пересекли 15 тысяч 246 автомобилей, в том числе 738 — за сутки.

В субъектах Российской Федерации штатно продолжают функционировать более 7 тысяч пунктов временного размещения в готовности работать индивидуально с каждым прибывающим из соседнего государства.

Благодаря эффективно принятым мерам, в том числе по обеспечению Вооруженными Силами России безопасности, созданию гуманитарных коридоров и введению «режимов тишины» для применения любых огневых средств и действий войск, за истекшее время удалось вывести из опасных районов 588 человек иностранных граждан, в том числе:

- 28 февраля из Киева — 151-го гражданина Франции, Бельгии, Италии, Польши 13 граждан Швейцарии, Грузии, Голландии, США;

-1 марта — 146 чел. миссии ОБСЕ в город Ростов-на-Дону;

- 2 марта — 180 чел. миссии ООН из Киева, 47 сотрудников посольства Греции из Мариуполя и 51 чел. миссии ОБСЕ из Харькова.

Никто из перечисленных граждан не пострадал, и все выехали в избранные населенные пункты.

Продолжается оказание гуманитарной помощи населению на подконтрольных Вооруженным Силам России и воинским формированиям Донецкой и Луганской народных республик территориях.

За истекшие сутки в семь населенных пунктов Херсонской и Харьковской областей доставлено и передано местным жителям более 52 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.

Сегодня проводится 14 гуманитарных акций в населенных пунктах Херсонской, Сумской и Харьковской областей, в ходе которых населению освобожденных районов будет передано 315 тонн предметов первой необходимости, продукты питания, а также медикаменты».

Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.