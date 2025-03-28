Из-за монтажных работ на телевизионной башне Мурманска будет отключаться вещание нескольких радиоканалов

Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» уведомляет о проведении неотложных работ на технических средствах на объекте вещания, осуществляющих эфирную трансляцию в аналоговом формате телеканала «Солнце», радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести FM», «НАЦИОНАЛЬНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ ЗВЕЗДА-FM», «Радио Вера», «Пауэр Хит радио», «Наше радио», «Дорожное радио», «Радио Гордость», «Радио Дача».

С 8 по 11 апреля, в зависимости от погодных условий, три дня - с 10.00 до 17.00 будут проводится монтажные работы на АМС телевизионной башни, во время которых будет отключаться вещание.