Из-за монтажных работ на телевизионной башне Мурманска будет отключаться вещание нескольких радиоканалов
Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» уведомляет о проведении неотложных работ на технических средствах на объекте вещания, осуществляющих эфирную трансляцию в аналоговом формате телеканала «Солнце», радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести FM», «НАЦИОНАЛЬНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ ЗВЕЗДА-FM», «Радио Вера», «Пауэр Хит радио», «Наше радио», «Дорожное радио», «Радио Гордость», «Радио Дача».
С 8 по 11 апреля, в зависимости от погодных условий, три дня - с 10.00 до 17.00 будут проводится монтажные работы на АМС телевизионной башни, во время которых будет отключаться вещание.
|
Объект
ЦЭТВ
|
Время
проведения
|
Программа
|
ТВК/Частота
РВ, мощность
передатчика
|
Отключения
|
Мурманск
с 8.04 по
11.04.2025
(три дня в
зависимости
от погодных
условий).
|
10:00-17:00
|
Солнце
|
52, 1 кВт
|
Отключение
вещания
|
10:00-17:00
|
Вести FM
|
97,2 FM, 1 кВт
|
10:00-17:00
|
Звезда РВ
|
88,0 FM, 1 кВт
|
10:00-17:00
|
Радио России
|
107,4 FM, 1 кВт
|
10:00-17:00
|
Маяк
|
103,5 FM, 1 кВт
|
10:00-17:00
|
Радио Вера
|
90,4 FM, 0,5 кВт
|
10:00-17:00
|
Наше радио
|
103,0 FM, 1 кВт
|
10:00-17:00
|
Power Хит радио
|
104,5 FM, 1 кВт
|
10:00-17:00
|
Дорожное радио
|
106,0 FM, 1 кВт
|
10:00-17:00
|
Радио Дача
|
90,8 FM. 1 кВт
|
10:00-17:00
|
Радио Гордость
|
100,6 FM, 1 кВт