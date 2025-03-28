Из-за монтажных работ на телевизионной башне Мурманска будет отключаться вещание нескольких радиоканаловВ Мурманске вопросы информационной безопасности обсудят на форуме «Киберустойчивая Арктика»
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Мурманская область. Арктика (16+)28.03.25 17:30

Из-за монтажных работ на телевизионной башне Мурманска будет отключаться вещание нескольких радиоканалов

Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» уведомляет о проведении неотложных работ на технических средствах на объекте вещания, осуществляющих эфирную трансляцию в аналоговом формате телеканала «Солнце», радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести FM», «НАЦИОНАЛЬНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ ЗВЕЗДА-FM», «Радио Вера», «Пауэр Хит радио», «Наше радио», «Дорожное радио», «Радио Гордость», «Радио Дача».

С 8 по 11 апреля, в зависимости от погодных условий, три дня - с 10.00 до 17.00 будут проводится монтажные работы на АМС телевизионной башни, во время которых будет отключаться вещание. 

Объект

ЦЭТВ

Время

проведения

Программа

ТВК/Частота

РВ, мощность

передатчика

Отключения

Мурманск

с 8.04 по

11.04.2025

(три дня в

зависимости

от погодных

условий).

10:00-17:00

Солнце

52, 1 кВт

Отключение

вещания

10:00-17:00

Вести FM

97,2 FM, 1 кВт

10:00-17:00

Звезда РВ

88,0 FM, 1 кВт

10:00-17:00

Радио России

107,4 FM, 1 кВт

10:00-17:00

Маяк

103,5 FM, 1 кВт

10:00-17:00

Радио Вера

90,4 FM, 0,5 кВт

10:00-17:00

Наше радио

103,0 FM, 1 кВт

10:00-17:00

Power Хит радио

104,5 FM, 1 кВт

10:00-17:00

Дорожное радио

106,0 FM, 1 кВт

10:00-17:00

Радио Дача

90,8 FM. 1 кВт

10:00-17:00

Радио Гордость

100,6 FM, 1 кВт

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