Из-за неблагоприятных погодных условий ЦУР отмечает рост обращений граждан

На прошедшей неделе Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 1122 сообщения, оставленных пользователями в социальных сетях, на порталах «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период — 732. Об этом 6 марта сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Алексей Медведев.

ЦУР продолжает мониторинг проблем уборки снега в регионе. Сигналов, учитывая погодные условия, поступило больше, относительно прошлой недели.

«Хочу обратить отдельное внимание глав администраций муниципалитетов и Госжилстройнадзора на очистку от снега общественных пространств и детских игровых площадок. Особенно на набережную в Кандалакше. Понятно, что идут обильные снегопады, но новые благоустроенные территории должны быть доступны для наших граждан», — отметил губернатор Андрей Чибис.

В блоке «ЖКХ» отмечаются точечные сигналы о частичном отсутствии отопления.

«Из сообщений с затяжным решением выделю сигнал из Видяево. Северянин сообщил, что ещё до нового года оставил заявку на замену всех батарей в квартире дома №6 по улице Центральная. Батареи текут, ремонту не подлежат. В администрации пообещали решить вопрос только к 24 марта, то есть, спустя почти полгода после обращения», — рассказал Алексей Медведев.

Вопросы, касающиеся организации медицинского обслуживания в отдельных ЛПУ и возможности попасть к тем или иным специалистам, северяне задавали в блоке «Здравоохранение».

В блоке «Общественный транспорт» пользователи обсуждали график движения общественного транспорта, высказывали свои пожелания по внесению изменений, а также интерес вызвал прямой эфир со спикером регионального министерства цифрового развития, посвященный использованию Единой карты жителя Мурманской области.

Жительница ЗАТО Североморск опубликовала жалобу на отсутствие барьеров и ограждений для учеников автошколы рядом с лицеем №1 на улице Гвардейской. Северянка обеспокоена тем, что площадка для начинающих водителей находится рядом с детским учебным учреждением, что создаёт потенциально опасную ситуацию. Администрации ЗАТО рекомендовано обратить внимание на сигнал и изучить ситуацию с привлечением ГИБДД, сообщает Центр управления регионом Мурманской области.