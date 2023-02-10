Из-за недобросовестного поставщика жители ЗАТО Видяево не дождались светодиодных светильников на улицах своего города

В Мурманское УФАС России обратилось Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью ЗАТО Видяево» с заявлением о включении сведений в отношении ООО «Светотехника» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

Поводом для обращения явилось неисполнение победителем аукциона условий заключенного контракта.

Заказчик провёл торги по выбору исполнителя на выполнение работ по замене светильников улично-фасадного освещения на светодиодные в ЗАТО Видяево. Победителем аукциона стало ООО «Светотехника» из Ростовской области, с которым и был заключён государственный контракт.

Однако к исполнению условий контракта общество так и не приступило.

Заказчик принял решение в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и обратился в Мурманское УФАС России с тем, чтобы включить сведения об ООО «Светотехника» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

Антимонопольный орган счёл основания расторжения контракта существенными и включил сведения об обществе в РНП.

Сведения в отношении ООО «Светотехника» несколько раз вносились в РНП территориальными органами ФАС России, что подтверждает его недобросовестность по отношению к заказчикам, сообщает пресс-служба УФАС России по Мурманской области.