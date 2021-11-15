Из-за непогоды от Кандалакши до Мончегорска ограничено движение большегрузов

На трассе Р-21 введено ограничение движения для большегрузных автомобилей на участке дороги с 1149 по 1260 километр (от Кандалакшского района до Мончегорского перевала). Причиной ограничения стали неблагоприятные погодные условия: обильный снег, метель и отсутствие видимости делают проезд небезопасным.

Региональный Минтранс обращает внимание водителей на необходимость быть внимательными и, учитывая ограничение движения, переждать непогоду на специальных стоянках вдоль автодороги Р-21, расположенных на 1149, 1154, 1166, 1176, 1199, 1220, 1213, 1203, 1238, 1245, 1265, 1285 километрах дороги.