Из-за непогоды режим повышенной готовности вводится в трёх муниципалитетах Мурманской области

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис поручил ввести режим повышенной готовности в трёх муниципалитетах области – городе Мурманске, ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск. По прогнозам Росгидромета, метель в Кольском Заполярье сохранится до конца суток.

«Необходимо силами городских дорожных служб при координации всех тех чиновников, которые сидят у нас в администрациях, решить проблему вывоза снега в ближайшие три дня. Это не шутка, когда люди не могут выехать или заехать, или завтра не сможет проехать скорая помощь», – подчеркнул губернатор.

По информации Росгидромета, в Мурманской области за субботу и воскресенье выпало 32% от месячной нормы осадков.

«Уборка снега является одной из самых главный задач городских властей по всей области, но то, как она сегодня организована во дворах и проездах к этим дворам, прежде всего, в областном центре, не выдерживает никакой критики. Ещё раз говорю, что сейчас задача номер один – это всё почистить в штабном режиме, режиме повышенной готовности, координируя эту работу и используя технику и ресурсы городских служб», – отметил Андрей Чибис.

Также глава региона подчеркнул, что управляющие компании должны максимально жёстко ответить за то, что они не справляются с уборкой снега в надлежащем режиме, сообщает региональное Министерство информационной политики.