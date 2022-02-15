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Мурманская область. Арктика (16+)15.02.22 10:15

Из-за непогоды в регионе перекрыли несколько дорог

Сильный ветер, метель и нулевая видимость стали причиной закрытия нескольких дорог в регионе. Это необходимо для обеспечения безопасности водителей.

Так, закрыт проезд на автоподъезде к селу Ура-Губа с 0 по 23 километр, на дороге Ура-Губа - Видяево с 0 по 3 километр и на автоподъезде к н.п. Килпъявр на участке с 0 по 8 километр.

Кроме того, остаётся закрытым проезд на участке автомобильной дороги Р-21 «Кола» с 1408 по 1510 км по погодным условиям. По вопросам, связанным с содержанием дороги Р-21 «Кола» следует обращаться по тел. диспетчерской службы 8(8152)56-78-87.

Закрыт до улучшения погодных условий проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские  ГЭС с 32 по 136 километр, по автоподъезду к селу Териберка, а также по участку автодороги Заполярный - Сальмиярви с 0 по 23 километр.

В Мурманской области в условиях ухудшения погодных условий самое пристальное внимание уделяется дорогам, особенно опасным участкам трасс. О том, как контролируется содержание региональных дорог, вчера на оперативном совещании губернатору доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин.

Сейчас региональная сеть включает в себя 1815 километров автомобильных дорог. Для организации содержания дороги разделены на зоны «Север», «Центр», «Юг» и «Терский район». С января регион обслуживает также дорогу Североморск - Североморск-3 и объездную г.Кандалакша, которые недавно были приняты в региональную собственность.

«Контроль качества содержания дорог осуществляется с помощью модуля управления дорожными работами информационной системы Мурманской области «ЕПУТС», используется электронный журнал производства работ диспетчера «Мурманскавтодора». При этом ежедневно на дорогах технадзором «Мурманскавтодора» осуществляется контроль качества содержания. Также сигналы мы получаем через диспетчера «Мурманскавтодора» и через обращения в соцсетях», – пояснил министр.

Артём Гришин отдельно отметил работу модуля по управлению дорожными работами, который обеспечивает автоматизированный мониторинг работ по содержанию и ремонту автодорог и ведёт отчёты об объёмах привлекаемых ресурсов и выполненных работ.

За минувшую неделю для уборки снега на региональных дорогах и обслуживания трасс привлекалось до 59 единиц техники. На обработку проезжей части было израсходовано около 700 тонн противогололедных материалов. В сложных погодных условиях для расчистки дорог Минтранс мобилизует более сотни единиц техники.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440013/#&gid=1&pid=1

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