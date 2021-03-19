Из-за непогоды закрыто движение на отдельных участках региональных автодорог

По причине неблагоприятных погодных условий в Мурманской области закрыто движение автотранспорта на отдельных участках автодорог:

по автодороге Заполярный – Сальмиярви – с 5 км по 23 км;

по автодороге Кола – Серебрянские ГЭС – с 32 км (п.Североморск-3) до пгт. Туманный и автоподъезд к с. Териберка;

по трассе Р-21 «Кола» – с 1542 км (г.Заполярный) по 1571 км (отворот на пгт. Никель).

Водителей просят не подвергать опасности свою жизнь и здоровье и не выезжать на закрытые трассы.

Круглосуточный телефон диспетчерской службы «Мурманскавтодора» (8152) 21-40-70. О недостатках зимнего содержания региональных дорог можно сообщить в мессенджерах Telegram, WhatsApp или Viber на номер +7(921)178-61-27.