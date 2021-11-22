Из-за непогоды закрывается движение на автоподъезде к Териберке и автодороге Кола – Серебрянские ГЭС

В связи со сложными метеорологическими условиями и ухудшением видимости с 19 часов 22 ноября будет закрыто движение для всех видов транспорта на автоподъезде к селу Териберка и автодороге Кола – Серебрянские ГЭС, км 32 – км 123.

Информацию о состоянии движения можно узнать в диспетчерской службе «Мурманскавтодора». В режиме автоответчика (по телефону (8152) 21-40-70), позвонившему даётся краткая информация о ситуации на автодорогах, в случае закрытия проезда она оперативно обновляется. При необходимости можно дождаться соединения с диспетчером.

Информацию для участников дорожного движения (по закрытию проезда и состоянию автодорог) диспетчерская служба оперативно размещает на главной странице официального сайта «Мурманскавтодора» – в разделе «Информация о состоянии дорог».

В мессенджерах (Вайбер, Вотсап, Телеграм) тоже можно оставить обращение по телефону +7-921-178-61-27.