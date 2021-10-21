Спрос на участковых терапевтов взлетел почти в 3 раза за последние 2 года, работодатели готовы платить до 300 тысяч рублейВ ММТП вводится в эксплуатацию современная техника
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)21.10.21 09:00

Из-за нерабочих дней бизнесу из пострадавших отраслей правительство РФ выплатит по 1 МРОТ на одного занятого – Андрей Белоусов

Правительство РФ выплатит бизнесу из пострадавших отраслей из-за нового режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по 1 МРОТ на одного занятого, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов вчера на совещании Президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Что мы предлагаем? Первое - в пострадавших отраслях, где представлены в основном предприятия малого и среднего бизнеса, так же, как это делали весной прошлого года, осуществить единовременную выплату грантов в объеме 1 МРОТ на одного занятого. Это потребует около 27 млрд рублей, охват составит порядка 2 млн человек - это покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях», - сообщил Белоусов о предложенных мерах поддержки.

По его словам, предлагается осуществить заявительный принцип – «так же, как это делалось весной прошлого года».

Осуществлять сбор заявок, по его словам, будет ФНС дистанционно.

«Приём заявок может быть организован начиная с 1 ноября по 15 декабря, а сами выплаты могли бы осуществляться с 15 ноября с учётом праздников до 31 декабря», - сказал Белоусов.

Путин поддержал предложенные правительством меры.

По словам Белоусова, выплаты будут осуществляться через 8 рабочих дней после получения соответствующего заявления.

Первый вице-премьер сообщил, что получателями таких грантов могут стать, в частности, предприятия, «которые функционируют в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, в общепите, сфере допобразования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других».

Белоусов также оценил масштаб проблем в экономике от введения нерабочих дней в предыдущие разы.

«Мы внимательно изучили введение ограничительных мер в отдельных регионах, включая введение QR-кодов, в том числе в Москве. Сегодня есть, как мы считаем, достаточно точные оценки снижения оборотов и выручки предприятий, которые подпадают под основной удар, прежде всего, оказывающих персональные услуги населению - такие как культура, спорт, гостиницы, общепит, бытовые услуги. В целом сокращение составляет 25-30%, если говорить о суточном падении кассовых оборотов. В отдельных отраслях, отдельных регионах оно больше. Скажем, в Москве в период введение QR-кодов в общепите среднесуточное падение составило почти 35%. В целом по стране, если эти данные распространить на страну, потери оцениваются примерно в 4 млрд рублей в сутки и, соответственно, в расчёте на двухнедельную паузу, двухнедельные нерабочие дни - это порядка 60 млрд рублей», - привёл он произведенные оценки потерь бизнеса, отметив, что в них не входит непродовольственная торговля – «там отдельная ситуация, и мы там не предполагаем введения каких-то особых дополнительных мероприятий», приводит его цитату ИА «Финмаркет».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)С начала года почти 10 тысяч россиян ищут работу в лесной промышленности, что на треть больше, чем годом ранее, но работников всё равно не хватает
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ – В ВАШИХ РУКАХ. Мошенникам бой!ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ – В ВАШИХ РУКАХ. Мошенникам бой!ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ – В ВАШИХ РУКАХ. Мошенникам бой!
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

NikolAI
20.10.21 09:04
Надо сразу до Рождества продлевать каникулы! Давай, Голикова, зажигай!
Комментарий к новости:Неделя с 30 октября по 7 ноября может превратиться в «осенние каникулы» для всех!
Магомед Абдуллаев
15.10.21 21:41
Я хочу учиться
Комментарий к новости:Образовательная платформа «Учи. ру» - знания через игру
Я
11.10.21 15:08
Ага почти год чинили. Клялись в июле запустить, под личную ответственность брали. В итоге видно что за личности и как они отвечают.
Комментарий к новости:Более 100 пациентов прошли необходимое обследование на компьютерном томографе в Кандалакшской ЦРБ после ремонта аппарата
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Из-за нерабочих дней бизнесу из пострадавших отраслей правительство РФ выплатит по 1 МРОТ на одного занятого – Андрей Белоусов-PRO Валюту (16+)Мировые цены на нефть коррекционно снижаются-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала международная партнёрская проверка-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 21 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)При принятии соответствующего закона, факты направления в ФССП России судебных решений без идентификаторов гражданина-должника будут исключены
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика