Из-за нерабочих дней бизнесу из пострадавших отраслей правительство РФ выплатит по 1 МРОТ на одного занятого – Андрей Белоусов

Правительство РФ выплатит бизнесу из пострадавших отраслей из-за нового режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по 1 МРОТ на одного занятого, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов вчера на совещании Президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Что мы предлагаем? Первое - в пострадавших отраслях, где представлены в основном предприятия малого и среднего бизнеса, так же, как это делали весной прошлого года, осуществить единовременную выплату грантов в объеме 1 МРОТ на одного занятого. Это потребует около 27 млрд рублей, охват составит порядка 2 млн человек - это покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях», - сообщил Белоусов о предложенных мерах поддержки.

По его словам, предлагается осуществить заявительный принцип – «так же, как это делалось весной прошлого года».

Осуществлять сбор заявок, по его словам, будет ФНС дистанционно.

«Приём заявок может быть организован начиная с 1 ноября по 15 декабря, а сами выплаты могли бы осуществляться с 15 ноября с учётом праздников до 31 декабря», - сказал Белоусов.

Путин поддержал предложенные правительством меры.

По словам Белоусова, выплаты будут осуществляться через 8 рабочих дней после получения соответствующего заявления.

Первый вице-премьер сообщил, что получателями таких грантов могут стать, в частности, предприятия, «которые функционируют в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, в общепите, сфере допобразования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других».

Белоусов также оценил масштаб проблем в экономике от введения нерабочих дней в предыдущие разы.

«Мы внимательно изучили введение ограничительных мер в отдельных регионах, включая введение QR-кодов, в том числе в Москве. Сегодня есть, как мы считаем, достаточно точные оценки снижения оборотов и выручки предприятий, которые подпадают под основной удар, прежде всего, оказывающих персональные услуги населению - такие как культура, спорт, гостиницы, общепит, бытовые услуги. В целом сокращение составляет 25-30%, если говорить о суточном падении кассовых оборотов. В отдельных отраслях, отдельных регионах оно больше. Скажем, в Москве в период введение QR-кодов в общепите среднесуточное падение составило почти 35%. В целом по стране, если эти данные распространить на страну, потери оцениваются примерно в 4 млрд рублей в сутки и, соответственно, в расчёте на двухнедельную паузу, двухнедельные нерабочие дни - это порядка 60 млрд рублей», - привёл он произведенные оценки потерь бизнеса, отметив, что в них не входит непродовольственная торговля – «там отдельная ситуация, и мы там не предполагаем введения каких-то особых дополнительных мероприятий», приводит его цитату ИА «Финмаркет».