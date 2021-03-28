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Мурманская область. Арктика (16+)28.03.21 09:35

Из-за обрушения эстакады жители посёлка Никель остались без воды

Водоснабжение  отключено в посёлке Никель. По данным главка МЧС, причиной отключения стало обрушение эстакады, по которой проходит водовод, снабжающий посёлок водой. Под отключение попали 135 многоквартирных домов и 15 социально значимых объектов.

«Старшему оперативному дежурному ГУ МЧС России по Мурманской области от оперативного дежурного ЕДДС Печенгского района поступила информация о том, что в посёлке городского типа Никель Печенгского муниципального округа произошло отключение холодного, горячего и теплоснабжения», - говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

27 марта в 21.15 на территории закрытого плавильного цеха АО «Кольская ГМК» произошло обрушение неиспользуемой эстакады, по которой проложен трубопровод подачи хозпитьевого водоснабжения для нужд посёлка. Трубопровод принадлежит МУП «Сети Никеля». Обрушение вызвано сверхнормативной нагрузкой, вызванной обледенением из-за множественных протечек труб, на что неоднократно обращалось внимание МУП «Сети Никеля».

Как сообщает пресс-служба КГМК, подача холодной воды населению прекращена с 9.15 утра 28 марта, подача горячей воды ограничена, отопление посёлка осуществляется в штатном режиме.

Оперативно прибывшие на место происшествия работники Кольской ГМК и «Печенгастрой» начали работы по восстановлению водоснабжения. В настоящее время задействовано более 25 работников, привлечены подрядные организации, группировка сил наращивается. В настоящее время ими решаются две ключевые задачи: обеспечение водой котельной для бесперебойного функционирования и обеспечение питьевой водой. Водоснабжение котельной ожидается восстановить к 15 часам. Для восстановления питьевого водоснабжения доставляются трубы, техника, работы ведутся круглосуточно.

Работы ведутся в координации с администрацией округа и МЧС.

Организована доставка и выдача населению технической холодной воды (2 пожарные цистерны), а также бутилированной питьевой воды.

По факту обрушения создана комиссия, ведётся расследование.

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