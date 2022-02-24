Небо для гражданской авиации на западной границе с Украиной и Белоруссией закрыто, а инфраструктура авиационных баз ВС Украины выведена из строяИз-за обвала биржевые торги валютой были приостановлены Московской биржей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)24.02.22 10:30

Из-за обвала биржевые торги валютой были приостановлены Московской биржей

Мировые цены на нефть ускорили в четверг рост до 5%, апрельские фьючерсы на марку Brent превышали 102 доллара за баррель впервые с 5 сентября 2014 года, котировки фьючерса с поставкой в мае — около 98 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, ралли на нефтяном рынке способствовали заявления Президента РФ Владимира Путина, объявившего о проведении военной спецоперации России из-за Донбасса. Инвесторы оценивают возможное влияние санкций против России на мировой рынок нефти.

«Санкции в отношении России могут нанести экономический ущерб, она производит около 11% мировой добычи сырой нефти, которую невозможно существенно заменить в краткосрочной перспективе», — заявили газете «Wall Street Journal» аналитики «CBA». Между тем, согласно мнению аналитиков «IG», которые приводит также «WSJ», если украинский кризис ещё больше углубится, он может перерасти в энергетический кризис.

Курс доллара и евро к рублю на форексе в четверг подскакивают на 9-10% и достигают исторических максимумов в 90 рублей и 101 рубль соответственно, свидетельствуют данные агентства «Блумберг».

Российский рубль резко упал на межбанковском рынке. Доллар США вырос почти до 90 рублей (максимальный курс был зафиксирован на уровне 89,99 рубля), евро - почти до 101 рубля (максимум к 8.50 мск - 100,96 рубля), свидетельствуют данные, размещенные на сайте финансовой группы «Финам».

Биржевые торги валютой были приостановлены Московской биржей в четверг утром из-за обвала на фоне начала военной операции в Донбассе. «Торги на всех рынках приостановлены, о возобновлении будет сообщено дополнительно», - говорилось в сообщении Мосбиржи. Курс доллара на момент приостановки торгов составлял 84,075 руб./$1, и по этому курсу стоял большой объём покупки валюты, но выше курс подняться не мог в силу установленных биржей ограничений. Курс евро на момент приостановки торгов «стоял» на планке - 95,2425 рубля и дальше не мог расти из-за биржевых ограничений.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Годовая инфляция в Мурманской области в январе 2022 года ускорилась
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Виктор
20.02.22 10:33
Шутить изволите. Только за теплоснабжение оплата по однокомнатной квартире увеличилась на 400 руб. (с 1627 до 2042 руб)
Комментарий к новости:Жителям г.п. Верхнетуломский рассказали о том, что их пожалели при очередном повышении тарифов ЖКУ
Юлия Свекольникова, ростовчанка.
18.02.22 17:00
"Танцоры, выступившие перед гостем праздника Дня кадета, к слову, сойдя со сцены могут без лишних усилий разобрать и собрать на скорость автомат Калашникова. Затем кадеты показали, как умеют оказыват
Комментарий к новости:В День кадета губернатор Андрей Чибис посетил мурманскую школу и пообщался с юными воспитанниками
Юлия Свекольникова, мурманчанка.
18.02.22 16:38
Здравствуйте, Андрей Владимирович! Вам пишет неравнодушная мурманчанка. Пожалуйста, прочтите мой комментарий. И прошу считать его официальным к Вам обращением. МБОУ "Кадетская школа города Мурманска
Комментарий к новости:В День кадета губернатор Андрей Чибис посетил мурманскую школу и пообщался с юными воспитанниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728123456
-Скоро в эфире16:30«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Рыбалка на сома». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Когда МФО отказывает? Интересуемся у эксперта-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 6,89 рубля, доллар окреп почти на 6,51 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 10,4 процента-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 24 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко: принятие законопроекта о дистанционной продаже рецептурных лекарств упростит их доставку для людей с хроническими заболеваниями, маломобильных и пожилых граждан
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика