Из-за обвала биржевые торги валютой были приостановлены Московской биржей

Мировые цены на нефть ускорили в четверг рост до 5%, апрельские фьючерсы на марку Brent превышали 102 доллара за баррель впервые с 5 сентября 2014 года, котировки фьючерса с поставкой в мае — около 98 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, ралли на нефтяном рынке способствовали заявления Президента РФ Владимира Путина, объявившего о проведении военной спецоперации России из-за Донбасса. Инвесторы оценивают возможное влияние санкций против России на мировой рынок нефти.

«Санкции в отношении России могут нанести экономический ущерб, она производит около 11% мировой добычи сырой нефти, которую невозможно существенно заменить в краткосрочной перспективе», — заявили газете «Wall Street Journal» аналитики «CBA». Между тем, согласно мнению аналитиков «IG», которые приводит также «WSJ», если украинский кризис ещё больше углубится, он может перерасти в энергетический кризис.

Курс доллара и евро к рублю на форексе в четверг подскакивают на 9-10% и достигают исторических максимумов в 90 рублей и 101 рубль соответственно, свидетельствуют данные агентства «Блумберг».

Российский рубль резко упал на межбанковском рынке. Доллар США вырос почти до 90 рублей (максимальный курс был зафиксирован на уровне 89,99 рубля), евро - почти до 101 рубля (максимум к 8.50 мск - 100,96 рубля), свидетельствуют данные, размещенные на сайте финансовой группы «Финам».

Биржевые торги валютой были приостановлены Московской биржей в четверг утром из-за обвала на фоне начала военной операции в Донбассе. «Торги на всех рынках приостановлены, о возобновлении будет сообщено дополнительно», - говорилось в сообщении Мосбиржи. Курс доллара на момент приостановки торгов составлял 84,075 руб./$1, и по этому курсу стоял большой объём покупки валюты, но выше курс подняться не мог в силу установленных биржей ограничений. Курс евро на момент приостановки торгов «стоял» на планке - 95,2425 рубля и дальше не мог расти из-за биржевых ограничений.