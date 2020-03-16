Из-за обвала рубля банки начали повышать ставки ипотеки

Крупные банки начали резко повышать ставки ипотеки. Два банка это сделали 13 марта, один обещает поднять ставки в ближайшее время, ещё как минимум три заявили, что пересматривают ставки.

С 13 марта ипотечные ставки выросли в «Юникредит банке» и «Транскапиталбанке» (ТКБ), выяснили «Ведомости». Представители банков это подтвердили.

«В «Юникредит банке» ставки выросли по всем ипотечным кредитам на 1,5 п.п. - до 10,4-13,5% годовых. ТКБ повысил ставки по всем программам, кроме «семейной ипотеки», на 1,5 п.п. - до 9,99-10,29%. Также он повысил ставку кредита на любые цели под залог имеющегося жилья на 1,5 п.п. - до 15,49-16,49%», - рассказала «Ведомостям» руководитель отдела мониторинга банковских продуктов для физических лиц маркетингового агентства «Marcs» Наталия Исаенко.

Их примеру готовы последовать и другие крупные игроки ипотечного рынка. «В ближайшее время мы готовимся повысить ставки ипотеки примерно на 1-2%», - передал через пресс-службу управляющий директор «Абсолют банка» Антон Павлов.