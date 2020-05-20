Из-за падения курса рубля стоимость 9 ледоколов для Севморпути может вырасти на 25% - Александр Пошивай

Стоимость девяти ледоколов для развития Северного морского пути, которые входят в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, может увеличиться на четверть в результате снижения курса рубля. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава «Росморречфлота» Александр Пошивай.

«Негативный эффект от снижения курса рубля, в первую очередь, будет очевиден для заказчиков новых судов, включающих импортную составляющую. Ожидается увеличение стоимости иностранного оборудования, не имеющего отечественных аналогов, и следовательно - повышение общей стоимости заказа. Так, стоимость строительства девяти ледоколов, включенных в комплексный план, увеличится на 25%», - сказал он.

По словам Пошивая, похожая ситуация ожидает и сектор судоремонта. «Доля импортного оборудования и сменно-запасных частей на эксплуатируемом сейчас флоте достигает 80%. Например, «Росморпорт» оценивает увеличение затрат по данной статье в 6-7% против ранее запланированных на год», - отметил он.

Более того, ожидается сокращение доходов за аренду портовой инфраструктуры, которую уплачивают стивидоры. Одной из государственных мер поддержки является отсрочка арендных платежей, значительная их часть будет сдвинута на 2021 год.

«Для «Росморпорта» это будет означать «кассовый разрыв» в размере до 1,5 млрд рублей, это около половины всех поступлений от аренды. В целом мы ожидаем роста долговой нагрузки на все предприятия отрасли», - заключил руководитель «Росморречфлота».