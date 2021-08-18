Из-за пандемий у 38% жителей СЗФО изменилось поведение на работе

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей СФЗО и узнала, как изменилось их поведение во время коронакризиса, какие традиции на работе исчезли, а какие появились и как часто работники поддерживают друг друга в сложных жизненных ситуациях.

Исследования показывают, что работающие жители СЗФО и в том числе мурманчане продолжают сокращать социальные контакты на работе. Это подтверждается несколькими данными, например, число желающих уйти на «удалёнку» и не пересекаться ни с кем из коллег в регионах СЗФО растёт ежемесячно в геометрической прогрессии. Так, если в мае этого года удаленный формат работы искали почти 500 соискателей из Мурманской области, то в июне прирост таких резюме составил 82%, в июле число удалёнщиков выросло ещё на 68% по сравнению с июнем. В свою очередь за первые 2 недели августа мурманчане успели разместить уже более 1000 резюме с готовностью работать на «удалёнке».

С другой стороны, недавний опрос hh.ru показал, что и поведение работников в офисах из-за пандемии претерпевает и другие изменения – 15% вообще перестали здороваться друг с другом за руку (вместо этого кто-то практикует «антиковидный привет» локтями). Ещё 8% полностью отказались от очных встреч с коллегами или клиентами даже несмотря на то, что работают в офисе и теперь проводят рабочие звонки и общение онлайн. К тому же 15% перестали обниматься на работе во время приветствия, хотя раньше часто это делали.

Интересно, что респонденты также отмечают и другие изменения в поведении коллег. Так, одни стали больше интересоваться здоровьем друг друга, другие стали чаще мыть руки и обрабатывать рабочие поверхности антисептиками. Часть респондентов отметили, что у коллег стало лучше настроение и люди стали больше шутить над ситуацией с пандемией. К сожалению, другая часть респондентов в СЗФО отметила, что наоборот они испытывают постоянный страх из-за нестабильности в их компании и возможного увольнения.

Но есть и позитивные моменты, выявленные опросом. Так, 72% опрошенных в СЗФО заявили, что у них на работе принято помогать коллегам в сложных ситуациях и в том числе, если кто-то заболел. Отметим, это самый высокий процент среди регионов РФ. Интересно, что чем моложе были респонденты, тем чаще они отмечали, что готовы помочь коллегам, когда у тех проблемы: так 74% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет ответили, что поддерживают коллег и лишь 49% респондентов 55 лет и старше сказали, что помогают кому-то на работе.

В разрезе профессий чаще всего готовы подставить плечо коллегам представители из сферы науки и образования (84%), а также банковские работники (70%) и медработники (69%). Меньше всего положительных ответов о взаимопомощи на работе оставили респонденты из юридической и транспортной сфер.