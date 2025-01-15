Из-за плановых работ 20 января будут отключать вещание нескольких радиоканалов
Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» уведомляет о проведении плановых профилактических работ на технических средствах, осуществляющих эфирную трансляцию 1-го и 2-го мультиплексов в цифровом формате и радиоканалов в аналоговом формате, которые будут проводиться 20 января.
|
Период
проведения
|
Программа
|
ТВК/Частота
РВ, мощность
передатчика
|
Отключения
|
08:00 – 17:00
|
РТРС-1
|
23, 1 кВт
|
Отключение
вещания
|
08:00 – 17:00
|
РТРС-2
|
44, 1 кВт
|
08:00 – 17:00
|
Вести FМ
|
97,2 FM, 1кВТ
|
08:00 – 17:00
|
Звезда РВ
|
88,0 FM, 1кВТ
|
08:00 – 17:00
|
Радио России
|
107,4 FM, 1 кВт
|
08:00 – 17:00
|
Маяк
|
103,5 FM, 1кВТ
|
08:00 – 17:00
|
Радио Вера
|
90,4 FM, 0,5 кВт
|
08:00 – 17:00
|
Наше радио
|
103,0 FM, 1 кВт
|
08:00 – 17:00
|
Power Хит радио
|
104,5 FМ, 1 кВт
|
08:00 – 17:00
|
Дорожное радио
|
106,0 FM, 1 кВт
|
08:00 – 17:00
|
Радио Гордость
|
100,6 FM, 1 кВт
|
08:00 – 17:00
|
Радио Дача
|
90,8 FM, 1 кВт