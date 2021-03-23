Из-за погодных условий изменено место старта первого соревновательного дня этапа Кубка России по парусному спорту

Министерство спорта Мурманской области информирует о том, что в связи с погодными условиями изменено место старта первого соревновательного дня этапа Кубка России по парусному спорту в рамках 86-го Праздника Севера.

25 марта соревнования пройдут на Питьевом озере. В 11.00 состоится церемония открытия, в 12.00 будет дан старт первой гонки.

С 26 по 28 марта соревнования по парусному спорту, как и планировалось, продолжатся на 85 км от развилки на Териберку. Забронированные на 25 марта места в бесплатных автобусах, организованных для доставки болельщиков к месту проведения соревнований, сохранятся.

26 марта автобусы отправятся из Мурманска в район Териберки в 8.00 от Центрального стадиона профсоюзов. В случае отказа от поездки организаторы просят сообщить об этом по телефону (8152) 45-99-09.

Как сообщает региональное Министерство спорта, 25 марта до Питьевого озера доставка зрителей не планируется.