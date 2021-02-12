Из-за погоды «Лыжня России» пройдёт в другие дни

В связи с прогнозируемым похолоданием старты «Лыжни России» в некоторых городах региона переносятся.

20 февраля старт будет дан в с.Ловозеро, 21 февраля – в ЗАТО Александровск, Кольском районе, Мончегорске, Мурманске, Полярных Зорях, Терском районе. В том числе будет дан один из трёх стартов, запланированных в ЗАТО Североморск.

На 27 февраля перенесён старт в ЗАТО Видяево и ЗАТО Заозерск, на 28 февраля – в г. Кандалакша и городском парке ЗАТО Североморск.

В остальных муниципалитетах перенос «Лыжни России» не планируется.

Центральный старт пройдёт в соответствии с регламентом 13 февраля в Кировске на лыжном стадионе «Тирвас». В программе мероприятий - забеги на 5 км (для участников 2003 г.р. и младше) и 10 км (для участников 2002 г.р. и старше), дистанция на 200 метров среди дошкольников и забег на 1 км для почетных гостей без учёта времени. Начало соревнований в 11.30.

Ознакомиться с актуальными датами и временем начала всех муниципальных стартов можно на сайте регионального Министерства спорта и молодёжной политики.