Из-за полярной ночи в школах Мурманской области введут щадящий режим обучения

С 1 декабря текущего года по 1 марта 20245-го в школах Заполярья из-за полярной ночи в школах введут особый режим. Об этом сообщает Министерство образования и науки региона.

В этот период занятия будут начинаться не ранее 8.30 утра. Уроки сократят, поэтому продолжительность учебного дня станет меньше.

Кроме того, учащиеся с 1-го по 7-й класс не будут делать домашнее задание в выходные дни и после контрольных работ, а для учеников 8-11 классов подготовят облегченный объём домашней работы.

Также в феврале школьники отправятся на дополнительные каникулы.