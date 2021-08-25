Из-за понижения температуры наружного воздуха отопительный сезон в образовательных и социальных учреждениях города Мурманска начинается с 29 августа

Постановлением от 24.08.21 №2188 внесены изменения в приложения №№1, 2, 3, 4 к постановлению администрации города Мурманска от 19.08.2021 №2156 «О начале отопительного сезона 2021-2022 гг. в образовательных и социальных учреждениях города Мурманска».

Для обеспечения санитарно-теплового режима в помещениях, а также в связи с прогнозом ГУ «Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» о сохранении тенденции понижения температуры наружного воздуха отопительный сезон в образовательных и социальных учреждениях города Мурманска начнётся 29 августа 2021 года.