Из-за проведения работ на теплосети будет приостановлена подача теплоносителя во многие дома Мурманска

Как сообщает Мурманская ТЭЦ, с 23.00 28 августа для проведения работ на теплосети будет приостановлена подача теплоносителя в ряде домов Мурманска. Ориентировочное время окончания работ – 12.00 29 августа.

Список домов областного центра, в которых будет приостановлена подача теплоносителя:

ул. Книповича, 52, 48; ул. Трудовые Резервы ,5, 6, 8, 4; ул. Полярные Зори, 50, 46а, 62, 58, 52, 47, 49/6, 49/5, 49/4, 49/3, 49/2, 51/33, 60; ул. Гвардейская, 19, 12/3, 12/2, 12/1, 10, 8, 6, 4, 2; ул. Буркова, 37, 35, 33, 51а, 49, 45, 43, 41, 39, 32/1, 36, 32, 34, 47, 30; ул. Тарана, 24; ул. Карла Маркса, 23/51, 25а, 25, 29, 27, 39, 35, 15а, 19, 15, 17, 19, 48, 38/1, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 61, 59, 57, 55, 51, 49, 47, 45, 26, 43, 52; ул. Софьи Перовской, 43/1, 43; ул. Папанина, 4, 3/1, 1; Северный пр., 25, 23, 21, 16, 18, 14, 12, 10, 8, 13, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 3; ул. Старостина, 4, 6, 8, 10, 2а, 7, 5, 3, 1, 41, 39, 37, 35, 33, 31, 29, 27, 23, 21, 19, 17, 13/2, 13/1, 11/2, 11/1, 49, 45, 57, 53, 53/1, 57/1, 97/1, 99, 97, 95, 93, 87, 85, 83, 81, 75, 77, 79, 71, 69, 67, 65, 63, 63а, 61/2, 61/1, 59/1, 59/2, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 91; ул. Радищева, 26, 22, 14/1, 18, 16, 14, 12, 10а, 10, 8, 15, 13, 11, 9, 7, 2, 13, 4; ул. Планерная, 3; ул. Связи, 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 32, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 13, 9, 30, 15, 11; ул. Маклакова, 28, 29, 30, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 44, 45, 43, 42, 41, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 7, 39; ул. Скальная, 15а, 15, 13а, 13, 11а, 11, 9, 7, 24, 22, 20, 18, 16, 10, 8, 6, 4, 2, 37, 35, 33, 29, 27, 25, 23, 21, 19, 17, 30, 28, 26, 14а, 12; ул. Мира, 1, 3, 23, 21, 17, 15, 11, 13, 9, 7, 8а, 8, 10, 8, 4/1, 4/2, 2/2, 2/1, 5, 25, 12; ул. Папанина, 25, 27.