Из-за ранней оттепели в Мурманске оргкомитет Праздника Севера принял решение об отмене лыжного марафона

91-й традиционный Праздник Севера продолжается, однако в его программу внесены существенные изменения. В связи с аномально тёплой погодой и ухудшением состояния трассы организационный комитет принял решение об отмене 52-го Мурманского лыжного марафона.

Трасса имеет сложный рельеф, включает крутые спуски и повороты. В результате затяжной мартовской оттепели и прошедших дождей на ней появились проталины, вскрывшиеся ручьи. По результатам осмотра члены жюри, в состав которых также вошли эксперты от Федерации лыжных гонок России из Республики Коми и Московской области, пришли к выводу: трасса не соответствует требованиям безопасности, проведение лыжной гонки в запланированном формате может привести к несчастным случаям и травмам.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, также принято решение, что в 2027 году марафон пройдёт 13 и 14 марта. Все, кто зарегистрировался на участие в 52-м Мурманском лыжном марафоне, могут перенести слот на следующий год или получить возврат денежных средств за приобретённый слот. Заявки о переносе принимаются на электронную почту: marathon@csp51.ru до 23.59 27 марта.