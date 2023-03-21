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Мурманская область. Арктика (16+)21.03.23 10:15

Из-за реконструкции «Родины» потребовалась вырубка старых зелёных насаждений

16 деревьев лиственных пород и 120 кустарников декоративных пород появится в Мурманске в рамках компенсационного озеленения взамен зелёных насаждений, сносимых на территории возле здания бывшего кинотеатра «Родина» в районе дома №26 по улице Ленинградской.

Как сообщает администрация города Мурманска, снос зелёных насаждений согласован комитетом по развитию городского хозяйства администрации областного центра после комиссионного обследования участка.

Установлено, что под зелёными зонами проходят инженерные коммуникации, часть из которых будет демонтироваться для замены. Данные работы требуют сноса зелёных насаждений.

Обследование тополей вдоль улицы Профсоюзов также было выполнено специалистами ПАБСИ КНЦ РАН. Рекомендовано полное удаление деревьев, поражённых насекомыми и грибковыми заболеваниями, имеющих повреждения кроны и стволов.

Места для выполнения компенсационного озеленения, а также видовой состав деревьев и кустарников будут определены позже, исходя из потребностей в озеленении города Мурманска. Предполагается, что деревья и кустарники будут высажены на зелёных зонах вдоль улиц города.

К вопросу об озеленении территории у исторического здания можно вернуться только после завершения ремонта инженерных коммуникаций.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24596&page=1

 

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