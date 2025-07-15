Мурманская область. Арктика (16+)15.07.25 17:00
Из-за ремонтных работ Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» остановит трансляцию радиопграмм 21 июля
Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» извещает о проведении плановых профилактических работ 21 июля на объекте ЦЭТВ Мурманск.
|
Период проведения
|
Программа
|
ТВК/Частота РВ, мощность передатчика
|
Отключения
|
08:00 – 17:00
|
«РТРС-1»
|
23, 1 кВт
|
Остановка трансляции
|
08:00 – 17:00
|
«РТРС-2»
|
44, 1 кВт
|
08:00 – 17:00
|
«Вести FМ»
|
97,2 FM, 1кВТ
|
08:00 – 17:00
|
«Звезда РВ»
|
88,0 FM, 1кВТ
|
08:00 – 17:00
|
«Радио России»
|
107,4 FM, 1 кВт
|
08:00 – 17:00
|
«Маяк»
|
103,5 FM, 1кВТ
|
08:00 – 17:00
|
«Радио Вера»
|
90,4 FM, 0,5 кВт
|
08:00 – 17:00
|
«Наше радио»
|
103,0 FM, 1 кВт
|
08:00 – 17:00
|
«Power Хит Радио»
|
104,5 FМ, 1 кВт
|
08:00 – 17:00
|
«Дорожное радио»
|
106,0 FM, 1 кВт
|
08:00 – 17:00
|
«Радио Гордость»
|
100,6 FM, 1 кВт
|
08:00 – 17:00
|
«Радио Дача»
|
90,8 FM, 1 кВт
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Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
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